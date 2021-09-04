限籍令｜肥媽有意效法霆鋒棄外籍 網民促改中文名

中國當局要整頓娛樂圈，由上月開始有傳國家廣電總局將推出「限籍令」，令擁有外國護籍的藝人不得登上大陸舞台。原來是加拿大籍的謝霆鋒日前在訪問中公開表示已申請放棄加拿大籍，強調自己是中國人，令大陸網民欣喜若狂。

肥媽(Maria Cordero)過去不時到大陸登台，她接受傳媒訪問稱有意倣效霆鋒。她稱「限籍令」一直未經證實，認為對外國國籍的藝人影響不大，並指若到大陸工作，取消外國國籍是正確，相信霆鋒的舉動會引來不少藝人效法。她又指中國籍有保障、保險、勞保及福利，住在哪個國家就取哪個國家的福利。

網民對肥媽有意放棄外國護籍的反應兩極，有部份支持，亦有人認為肥媽的爸爸是葡萄牙人，母親是華人，本是持有葡國護照的她就算放棄葡籍也好，也改不了她是半個葡國人的事實。有網民指肥媽放棄葡籍之後，必須要改一個中文名，並提議說︰「胖母」、「中文名叫返肥媽，拼音Fei Ma」、「匪嗎」、「瑪利亞」、「月巴女馬」。

杜汶澤日前大讚霆鋒是中國人的典範，他得知肥媽有意倣效霆鋒之後，在網上寫道︰「肥媽跟機，放棄葡萄牙國籍？但她是個混血兒，爸爸是葡萄牙人，請問￼現今醫學有沒有辦法把她體內一半的葡萄牙，血統也退掉呢？」