陳健朗首執導《手捲煙》七分鐘直落長鏡 林家棟挑戰連場動作感吃力

影帝林家棟零片酬接演香港電影《手捲煙》，是《嘆息橋》演員陳健朗首次執導的長片，重現港式黑幫電影的情懷，並記錄了多個具香港風味的獨特地標，以影像留住即將逝去的場地。影片獲得七項金馬獎提名，入圍多個外地影展，將於明天(17日)公映。

《手捲煙》尾段一場重頭戲，集合林家棟、太保、袁富華、白只與南亞裔演員Bipin Karma等同場大混戰，以一鏡到底的方式，拍攝長達７分鐘的打鬥場面，藉此交待林家棟飾演的退役華籍英軍關超，在最後關頭的亡命反擊。電影公司今日發布的最新的製作特輯，林家棟坦言，一鏡直落不算罕見，但其中有超過4分幾鐘的動作場面，難度極高，是極大的體能挑戰，「我要面對６、７個動作演員，跟他們對打。導演(陳健朗)知我會吃力，佢話就係想我吃力的狀態。我話無問題，因為我一定好吃力！到現場就沉住氣，因要好好記住怎麼做。」

武術指導在現場不斷解釋走位，又不停提示家棟做甚麼動作，他續說：「還要配合放火！我一擲火機要準確地令對手即場著火燒起來！當晚拍了三、四次，終於完成這個鏡頭，全場人都幾興奮。」，同場參與拍攝的白只亦大表感動，「當我在現場親眼見到家棟最尾一場戲，令我很感動，因為很團結！鏡頭前與幕後全部人都很專注，大家做足準備功夫，好感動，好激動！」