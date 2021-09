陳冠希疑似再做老竇

陳冠希(Edison)與模特兒秦舒培育有4歲囡囡Alaia,一家三口生活幸福。Edison昨日在網上分享與秦舒培的合照,見他斜陽下摸著老婆腹部,留言寫道︰「HE AND SHE / SHE AND HE」加上她看上去有點發福,引來網民留言問道,陳家是否再添一成員。

陳冠希疑似再做老竇