陳卓賢珍惜fans情不變 馮允謙：一直在你身邊

馮允謙(Jay)、陳卓賢(Ian)一連兩場《我是現場》音樂會，前晚於九展圓滿結束。兩人在完騷後接受傳媒訪問時表示，特別享受與觀眾互動的現場氣氛。



Jay稱很享受唱跳舞歌的部分：「知道自己跳得麻麻，但係同Ian響台上真係好興奮。」能與Jay同台合唱，Ian自言開心過獨唱，「最enjoy同Jay合唱，我唱solo時，想著下一部分跟Jay唱，已經覺得正。」Ian於5月與MIRROR兄弟同一場地開騷後，今次換上Jay，他直言感覺大不同，Jay笑言，「我知你想講咩，怕我影衰你，因為我跳得好核突，同MIRROR一齊時，個個都好勁。」Ian忙著澄清，「當然唔係，我自己都唔擅長跳舞。」

重唱參賽歌感觸多

昨晚Ian選唱在《全民造星》時表演過的《Desperado》，他感觸良多，「大家識我係因為比賽時cover呢首歌，今次以歌手身份再唱，好多感觸。大家睇著我長大，好開心，特別係仍然見到一班3年前支持自己嘅面孔，特別感動。」Jay聞言，即情深款款跟Ian說：「我仲喺度，我會在你身邊。」