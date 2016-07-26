陳卓賢開健身中心 免費招待MIRROR隊友

MIRROR成員陳卓賢(Ian)跟好友合資逾過百萬港元開健身中心，江𤒹生(Anson Kong)、柳應廷(​Jer)、李駿傑(Jeremy)、王智德(Alton)、邱士縉(Stanley) 及邱傲然(Tiger)。Ian表示會免費招待MIRROR一班兄弟！

在開幕儀式的尾聲，搞笑的Stanley帶頭起哄要求股份，Ian只是笑⽽不語，事後他揚⾔如果MIRROR的兄弟上來做gym是完全免費，女友也會獲安排女教練。Ian笑⾔：「近排我聽到好多聲⾳，話最需要做gym嘅係花姐，不過我應該好難請到佢嚟喇。」但就指花姐點名要他捉姜濤去健身，笑言要為他成立特別關注組。Ian與友⼈合資逾過百萬港元，他表示自己有份參與鋪頭裝修設計，但因未有教練資格，所以不會開班，但揚言會常來做gym。

提到「我老婆嫁咗比MIRROR導致婚姻破裂關注組」有苦主上載他的騷肌攬枕，Ian直言看到之後有點尷尬，更跟關注組內的人夫及男友道歉，笑言會為苦主謀福利，爭取戲機及模型代言。