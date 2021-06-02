陳奕迅短髮look受訪 以《沙龍》形容當下心情

陳奕迅(Eason)早前捲入新新疆棉風波，他亦為此宣布與合作10年的Adidas解約，大家對他的舉動感到震驚，也有網民對他的行為感到失望。及後，Eason先後推掉無綫及ViuTV的邀請，又刪掉社交平台多則帖文，一直未有公開露面。

早前Eason為電影《不期而遇的夏天》錄製主題曲，歌曲MV於本月中推出。近日他與梁翹柏一齊透過視像接受大陸多個傳媒訪問，並藉此宣傳與電影同名新歌。換了一頭清爽短髮的Eason，以白色tee及迷彩吊帶工人褲出現，而他也明顯清減了不少。

重聽舊作有意外收穫

Eason在訪問中透露，最近重聽自己過去的作品，發現有意外收穫︰「經過很多年之後，原來我已經忘記了有一些歌原本的面貌。」近年Eason大部分時間都留在家中跟家人相處，他表示在家裡十分忙碌，而忙的事情都是非常瑣碎，包括整燈泡、修理漏水地方，並從中領略到「這幾年，我們一直都活在一個不確定的世界裡。這種不確定，有時候會變成一種恐懼，全世界都是這樣。我們都不要被這個恐懼佔據自己的心。」

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花更長時間製作專輯

Eason又用2009年推出的《沙龍》形容自己當下心情︰「錯過了那個瞬間，就永遠錯過了。所以現在的我，也是很隨緣的。生活裡有唏噓，自然也會有期盼。就像《沙龍》的那句『何來塵埃飛舞』，有發生過，總比沒有發生過要好吧？」當被問到何時推出粵語專輯，他表示正在計劃中，感謝大家的期待，他又指現時做的音樂都會花很長時間，「今天做好，明天會再聽聽」繼而再思考，並指之前一段日子已灌錄了不少粵語歌及國語歌，在適當時候便會推出。