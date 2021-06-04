陳展鵬 經歷中學習人生

近月兩大電視台展開大戰，雖然各有各的基本觀眾群，但仍各自花心思炮製了更多不同類型的節目，對香港觀眾來說，著實是一大樂事。其實，只要節目有質素，自會有捧場客，就像近期正在熱播的劇集《逆天奇案》，以7宗奇案貫穿全劇，吸引了不少觀眾追看。這也是陳展鵬闊別3年再現螢幕之作，對於這3年來的人生經歷，令他學習更多，他無比感恩。

文：熊秉文 圖：林俊源

去年9月，電視台播出由陳展鵬主演的動作劇集《唐人街》的宣傳片，卻突然改播《C9特工》。事實上，自從3年前的《天命》後，陳展鵬主演的劇集一直沒有推出，不單止喜歡他的觀眾，就算他的家人也等了又等。陳展鵬坦言：「上年說會播映《唐人街》，我其實很開心，因為我媽咪很期待。她這幾年身體並不太好，時常留在家裡，卻沒有看到我的演出，我也很想自己演的戲快點推出，讓她可以看到呢！」



人性奇案感受至深

在《逆天奇案》，陳展鵬飾演警隊精英許浚森，個性衝動，獨斷獨行，他笑說自己跟角色同樣對事情會鍥而不捨。「我也會像森Sir那樣拼搏，有時真的不會顧及別人的感受。但是，我不會那麼魯莽和獨行獨斷，因為我從小到大都知道team work的重要，也明白要知己知彼，才能百戰百勝。」

這次劇集，透過不同的奇案反映出人性貪婪、慾望、陰謀等陰暗面。當中，陳展鵬對剛播出的女明星綁架案有著最深的感受。「劇情說到有人綁架了一個女明星，在網絡世界賺錢，做一些很黑暗和很變態的事情。我覺得很殘忍，這並非偷和搶東西那麼簡單，而是奪去一個人的自尊，去做一些好像從前黑奴那樣的事情。犯案者並非要錢，而是為了那份刺激感，我們追查的時候，是在跟時間競賽。這是關乎人性，她被困在那兒，被逼做了那些事情，這宗案件令我很心悒。」



再戰樂壇唱出心聲

在過去3年裡，陳展鵬經歷了人生的兩大階段，跟比他年輕的單文柔結婚，更誕下了女兒「小豬比」，他感激上天沒有待薄他。「我很感恩在40歲的時候，有人願意和我組織家庭，但太太跟我拍拖，從開始互相喜歡大家，然後結婚，有小朋友，她其實要追回我的時間，需要學習很多東西。在那段時間裡，我學會跟太太要互相配合、交流和尊重。我們有了小朋友，遇上問題，用甚麼方法處理，也是需要學習。」

除了身份的轉變，陳展鵬相隔22年，再在樂壇重新起步，更推出了首支單曲《零歲》。他直言：「其實，我一直以來都想再唱歌，早幾年唱了一些電視劇主題曲後，令我回復信心。我跟唱片公司說，很想有一首關於小朋友的歌，因為我已經當爸爸。《零歲》的歌詞好像是我成長的縮影，所以，當我唱這首歌的時候，特別能夠投入，歌詞很能夠表達我和小豬比的關係。」

陳展鵬披露，他們正籌備灌錄其他新歌。「第二首歌名叫《真愛配方》，是關於我人生的另一個階段——結婚、有了小朋友、我和太太學習相處的階段。兩個完全不同背景的人走在一起，不是一件容易的事，大家應該怎樣溝通？《真愛配方》就是怎樣找你的配方，也是我現正學習的階段。」陳展鵬表示，真愛並非「你喜歡我，我喜歡你」那麼簡單，結婚之後，生活上很多很多細節也需要雙方配合呢！