陳明憙考獲音頻治療師資格 盼作品解決失眠問題

早前創作歌手黃劍文( Kimman)與長者齊齊玩樂器和jam歌，其後大會邀請另一位創作女歌手陳明憙(Jocelyn) 跟長者們分享音頻治療。



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Jocelyn在活動上唱出《月亮代表我的心》， 更與一眾長者們拿起樂器一起jam歌。 隨後她自彈自唱自己創作的歌曲《遊樂》。 接着長者們唱出他們的作品《人生大食會》。Jocelyn聽罷說道：「隻歌好犀利，因為係一隻三拍歌， 好唔容易掌握。好欣賞公公婆婆冇包袱負擔， 用一人一句講自己經歷嘅方式，合力創作音樂嘅實力同創意， 音樂令大家關係更緊密， 亦都反思自己喺創作上會唔會搵更多朋友一齊做創作。」

剛推出全新廣東作品《聲之靜》 的Jocelyn透露去年已考取音頻治療師的認可資格， 這次作品是她首次將音頻治療元素加進流行音樂中。 Jocelyn分享說：「因為自己曾經歷嚴重失眠及焦慮， 嗰陣時都搵緊一啲自然療法去解決失眠，最後搵到音頻治療。 同埋可能因為自己都係歌手，覺得出嚟嘅反應好work， 解決到我失眠，於是我再同身邊嘅人分享， 先知道原來好多人都有失眠問題，好多人有呢個需求。」