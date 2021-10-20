陳柏宇為12月個唱勤練歌 聲帶兩度受損有陰影

陳柏宇（Jason）最近密鑼緊鼓為12月的紅館演唱作準備，而他最著緊的還是曾經受損的聲帶。出道以來，Jason曾兩度聲帶受損，影響了演唱工作， Jason坦言或多或少有陰影，所以現在每日學唱歌都會監察聲帶狀態，好好保護聲帶之餘，亦一直想追求進步和變化，他說：「唱歌係無止境，好希望幾年後可以令自己更容易處理要唱嘅歌，因為自己啲歌比較難唱，亦希望聲線上有變化，man啲，可以駕馭每一首歌。我覺得聲線是應該同人成長一樣，隨年紀有不同變化。」

而Jason上次在紅館開唱赤膊兼大Show麒麟臂，今次Jason卻大賣關子表示：「今次演唱會最追求唔係呢方面，但運動的確對自己體能同心態有益，所以有時間就會做Gym，而節食係想健康，因為為演唱會準備會多咗時間出面食飯，相對食嘅嘢會無咁健康。」

另一方面，他亦落手落腳為演唱會拍攝宣傳片，由構思、演出、導演、剪接全部一腳踢，繼早前推出了拉筋篇及背歌詞篇後，Jason今晚6時將推出「練聲篇」，但片中的Jason未有重提聲帶受損一事，反而變管加厲練到七孔流血！在鏡頭背後Jason用了紅色眼藥水加工，現場的工作人員看到Jason的加工妝容後，笑言都有點嚇人，但仍力保靚仔容貌。

除了網上宣傳外，唱片公司亦在港九各地為個唱進行宣傳造勢，而Jason早前趁空檔也特地去打卡留念，更說：「宣傳句語『你為了甚麼而奮鬥？』亦想激勵大家繼續為自己嘅目標而奮鬥，喺鬧市中為大家帶嚟力量！」