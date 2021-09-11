陳法拉前夫薛世恒再婚 半島迎娶圈外女友Cherie

薛世恒（Daniel）今日與圈外女友Cherie，在半島酒店舉行簡單而隆重的婚禮，兩人在雙方父母及親友見證下，註冊簽紙一刻，一對新人既興奮又感動。

早前Daniel在社交網公開與女友在雪地上的合照，當時他透露已求婚成功，並與女友Cherie訂了婚。近月兩人低調籌備婚禮，並定於今日中午（22日）舉行註冊及婚禮儀式。由於疫情關係，今日的婚禮上，只有50位親友參與，包括雙方家長及親友，Daniel的弟弟薛嘉麟、弟婦諸葛紫岐，好友黃長興夫婦等出席。

一對新人今早穿上中式馬褂、裙褂，跟足中國傳統習俗接新娘和向長輩斟茶，之後再換上西式禮服和婚紗，在酒店露天花園舉行註冊及婚禮儀式，現場並以鮮花搭建了一個小庭園，充滿浪漫氣氛。一對新人均是虔誠的基督徒，二人在牧師引領下宣讀誓詞及交換戒子，過程中一對新人心情十分緊張，終抱得美人歸的Daniel，深情地對太太說︰「我愛你。」

婚禮上，Daniel和Cherie先後發言，並多謝雙方父母，Daniel更對父母說︰「多謝爸爸、媽媽，佢哋同我講好多次，大個仔啦，真係一個轉變，因為我細個時好曳，睇返轉頭係令爸爸媽媽擔心又激氣，到今日我都仲係小朋友，令佢哋擔心同激氣，但我搵到一個令你哋放心嘅太太，佢好細心，一定會好好照顧我。」談到太太Cherie，Daniel表示跟太太拍拖幾年，因為大家有共同信仰，故十分投契，盛讚太太的說︰「Cherie在我心目中係一個完美嘅女仔，仲要乘多100倍，佢係一個好溫柔，好好嘅女仔，配合我啲古怪性格嘅人。」

Daniel透露用了很短時間來籌備婚禮，他笑指大家不要誤會兩人是奉子成婚，婚後兩人有否生B大計？Daniel笑謂︰「自己同太太都好喜歡小朋友，一切隨緣！」由於疫情關係，今日的婚禮未能邀請更多親朋好友出席，Daniel希望親友們見諒。