陳法拉現身《尚氣》洛杉磯首映禮

陳法拉、劉思慕昨日於洛杉磯出席Marvel首套華裔超英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的首映禮,戲中扮演尚氣母親「Li」的法拉,穿上粉紅色晚裝現身,以流利英語大談其角色及接受訪問:「留響屋企成年,今次大家再聚慶祝電影首映,心情非常興奮。」法拉稱其角色是尚氣母親,即梁朝偉戲中角色的太太。談到場首次扮演母親,法拉說:「電影拍完兩年後,自己成為一個媽媽,這部電影在不同層面上,都改變了我的人生。」