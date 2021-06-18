陳潔玲的繁殖貓舍退役貓

有「翻版陳妍希」之稱的2012港姐陳潔玲(Christy)，曾主持旅遊節目《情迷越南》及劇集《愛回家》，很快便成為宅男女神。現時創業開時裝店的她，養了3隻不同種的貓，各有性格甚得人喜愛。

Christy於21歲便創業，開設時裝之外店，又經營大型派對場地，工作忙碌，但她每天也花時間陪伴家中愛貓。文：畸豬



一英短兩美短

養貓經驗超過十年的Christy，養過不同種類的貓貓：「我對任何種類的動物也很喜歡，覺得牠們很善良，當中特別愛貓，貓有種莫名其妙的吸引力，加上我性格像貓，獨立、需要空間感。」Christy的3隻貓貓分別是7歲的英國短毛(藍英短)LaLa、5歲的美國短毛(三色貓)勞斯及5歲的美國短毛(銀虎紋)萊斯。「3隻都是女仔，純種貓性格好乖巧，平易近人，就算見到陌生人都熱情活潑，牠們又愛嗲，每有朋友探訪，就好似親善大使，令大家覺得好sweet。」

成功建立感情

Christy的3隻貓貓也從貓舍領養回來的：「牠們本身是用以繁殖下一代，生了多胎後就要退役，我想給牠們一個家和好一點的生活，就領養了。」Christy與LaLa、勞斯及萊斯之間有很多難忘事，最窩心是：「我領養牠們已成年，一開始要建立感情並不易，要花很多時間、心機及耐性，我很記得萊斯很怕人，接牠回來第一個星期，牠完全不吃。我花長時間與牠相處，給牠安全感，原本很cool很冷漠的萊斯，變到相信我。牠的轉變，令我很開心、感動。」慢慢與3貓建立感情，成為了一家人，對Christy來說更珍惜與牠們相處的時間。