陳潔麗 體會無常 更懂珍惜

愛聽發燒碟的朋友，必定喜愛陳潔麗，在筆者心目中，她才是真正配得上「發燒碟天后」這稱號。入行19年，陳潔麗先後出版過18張發燒專輯和演唱會唱片。隨著疫情穩定，她再度來港，即將於下月12日在旺角麥花臣場館舉行《陳潔麗唱奏會2021》。過去兩年，她跟全球朋友一樣，困在原有的地方，深深體會到生命的無常。她表示，最珍惜的，是愛她的家人和歌迷。

撰文：熊秉文 (bluekidult@gmail.com)

攝影：朱古力

髮型：Philip Lee 化妝：Kenneth Wong

場地鳴謝：Briketenia Limited



原來，這次演唱會原本計劃在去年舉行，卻因為疫情，被逼兩度改期。陳潔麗披露：「最初沒有想過疫情那麼嚴重，以為停一停，很快便會回復正常。我們完成18年的演唱會後，已經構思好這次演唱會的主題，甚至檔期也已經確定。原本是2020年大約11月，後來改到今年春節之後，想在我生日的4月份舉行，但因為疫情，終於到現在才能成事。」



1個歌手 4位琴手

在過往的專輯和演唱會裡，陳潔麗演繹過不同類型和風格的歌曲，往往能夠把別人的歌化成完全自己的風格，為一首又一首經典歌曲重新注入新生命。這次演唱會，她會再度作出新嘗試。「這次名叫『唱奏會』，是我第一次開四面台演出。今次很幸運，我們集合到4位很出色的琴手(音樂總監劉俊廷、張人傑、袁逸章和Greg Lui)幫這個演唱會，他們4位各自擔任過很多巨星的音樂監製和琴手。到時候，舞台就只有我們5個人和4個琴，也不會有和音。今次演唱會長達大約兩小時半，會演唱差不多30首歌，其中三分二是我以前在唱片和演唱會裡，從沒有唱過的呢！」

這次能夠在疫情下再次舉行演唱會，陳潔麗更加懂得珍惜，她坦言：「我最珍惜跟歌迷見面的時間，和跟整個團隊在一起的日子。因為，我跟他們真的有10年零10個月沒見面了，是突然之間，說不能見就不能見。除了視頻之外，我們連擁抱一下都不能。所以，今次再見到大家，那份感觸，比起以往任何一次演唱會都更深切。」



一份孝心 二十周年

以往遇上困惑，陳潔麗會出外旅行，吸收和學習新事物，在途上清晰自己要走的路。這次疫情，大家都不能外遊，陳潔麗反而看透了無常。「這兩年的事情發生得太突然了，大家都只能夠留在原來的地方。這令我多了很多時間陪伴家人，我跟爹哋媽咪一起，發現他們年紀大了，身體狀況跟以前不同。我真正懂得生命很無常，更加懂得珍惜和家人在一起的日子。當所有事情全停頓了，你沒有任何顧慮，就是專心一意，盡你為人子女的一份孝心。當疫情OK的時候，再去忙我的工作，爹哋媽咪都會很支持我去做自己喜歡的事情呢！」

上次《1/2》專輯，陳潔麗重新演繹一些本地樂隊和組合的歌曲，這兩年，她一直在籌備全新專輯。她披露：「這新專輯的歌曲會有較強的節奏感，也會輕鬆一點。繼15周年的全新創作歌《初初》之後，這次會再有自己的歌曲，原創歌曲大約佔全碟的三分一。暫時仍在製作音樂部分，未正式入錄音室錄歌，如果一切順利，預算明年會推出。」

不經不覺，明年將會是陳潔麗入行20周年，她表示：「除了新的專輯，我希望再舉行演唱會。因為，作為歌手，最開心的事必定是以歌會友，能夠跟大家近距離地一起開派對，那是我最喜歡和最希望做到的事情。」隨著這兩年因為疫情，多了歌手舉行網上演唱會，她表示很想去嘗試。對於一些海外歌迷，因為疫情暫時沒法親身出席演唱會支持陳潔麗，她窩心的提醒歌迷，最緊要保重，大家很快又可以再見面。