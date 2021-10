陳自瑤與囡囡遊主題樂園 疑似打破婚變傳聞

陳自瑤(Yoyo)與王浩信結婚十年,其間屢傳「分訊」,外界一直在揣測二人關係,早前陳自瑤出席活動時被堪輿學家李居明誤爆已「分手」,Yoyo 亦有否認。最近王浩信貼出帶女兒靖喬(QQ)遊主題樂園的照片,但相中未見有Yoyo同行,更令婚變傳聞似層層。

相隔十多日,Yoyo昨日亦貼出與囡囡遊主題樂園及staycation 的照片,並寫道:「Halloween staycation with My little Angel #happyhalloween #staycation #你快樂所以我快樂」而老公王浩信亦有讚好,而有眼利網民發現早餐的照片,單看份量相信至少三人分量,似是要打破婚變傳聞。