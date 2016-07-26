陳蕾演唱會｜曾失聲連demo都唱唔到 撐足四場感恩眼濕濕

一連四場的《陳蕾沙門演唱會》昨晚(31晚)於麥花臣場館圓滿結束，陳蕾(Panther Chan)的圈中好友包括林家謙、洪嘉豪、張天賦、廖子妤、余香凝夫婦等也有到場。她在完騷後接受本報訪問時表示，對自己首次唱足4場的表現感滿意，年初聲帶曾出現問題的她坦言，「曾經諗到好差，諗過把聲支持唔到，可能要腰斬最後兩晚，結果都好順利，現在做訪問都仲有聲，覺得好感恩！」

唱首支單曲《自卑分手》

演唱會以《沙門》掀序幕，當陳蕾唱《當我迷失時聽著的歌》前，她寄語無論世界有幾混亂，都要找到給自己心靈慰藉的地方，而她自己迷失時會回家。期間，《娑婆》的前奏由獨立音樂人黑鬼(劉俊豪)吹奏Didgeridoo(澳洲民族吹管樂器)和唱喉音，其後黑鬼以Handpan(手碟)、中國笛子、刮瓜及民族敲擊樂組成的旋律，加上背景的流水聲效，帶觀眾進入治癒旅程。

岑寧兒(Yoyo)繼續擔任演唱會嘉賓，她表示想著12年前出走來香港的陳蕾唱《風的形狀》，然後兩人合唱《勿念》。陳蕾在encore環節，繼續送上Cookies的《派對動物》、MIRROR的《WARRIOR》，以及《鬼滅之刃》劇場版主題曲《炎》。在第二度encore時，她在音樂總監Mike Orange結他伴奏下唱出acuostic版《凡星》，並以參加《亞洲星光大道 1》後的首支單曲《自卑分手》，為演唱會劃上句號。

感激戰友Sharon教唱歌

來到尾場，她透露年初時曾發現聲帶有問題，幸得同屆《星光》的參賽者李昊嘉(Sharon)教唱歌，才漸漸康復，她在受訪時表示，「當時好擔心，連在家錄Demo也不可能，公司也很擔心，在二月、三月沒有為我安排唱歌工作，四月時才逐漸有少量唱歌工作，一直為準備沙門演唱會好好養聲。」她在台上感激Sharon時一時感觸眼濕濕，她解釋，「真係冇諗過喊，但當時回頭睇到Sharon眼濕濕，我很開心她為我感到高興，多年來的戰友與我同在台上，今年又給予我很多力量，而且她也是我的唱歌老師，我可順行完成四場演唱會，她絕對有很大的功勞，所以好感謝她。」

唱《熒光》給力

陳蕾表示最感動是唱《熒光》，每次吶喊著「熒光 熒光」也能給自己一份力量，她自言很喜歡演唱會的編排，「由搖滾、有型的部份，再到感性、予人力量的部份，很喜歡是次的流程，希望大家感到到我們的用心。」最後，雖然身在廣州的家人無法親身來觀賞，但她感激家人一直沒有給予壓力，容許她自由地追尋音樂夢。

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