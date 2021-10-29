陳蕾演唱會 | 驚喜唱《Warrior》與岑寧兒即場示範按穴位化痰

唱作歌手陳蕾前晚於麥花臣開騷，她披著鮮紅色斗篷出場演唱新歌《沙門》，然後一連唱出多首作品：《旁觀有罪》、《慌》、《妖治時代》等，觀眾隨著音樂紛紛站起來又跳又唱。陳蕾鼓勵大家就算經歷紛亂，迷失的時候也要記得回家，隨即唱出《當我迷失時聽著的歌》及《你快樂嗎？》。

演唱會中段，摯友Yoyo（岑寧兒）出場演唱《風的形狀》，然後二人合唱陳蕾寫給Yoyo的新歌《勿念》。正當現場氣氛極度高漲時，陳蕾更唱出早前的大熱作品《凡星》及《熒光》，全場亮起手機燈製造了一片燈海，場面感動，唱畢陳蕾返回後台之際，全場更大喊安哥及「陳蕾世一」。陳蕾再次出場唱《屈機》，身為錦田車隊成員之一的Yoyo亦再度出場一起合唱。

其後，二人跟觀眾對話，期間陳蕾謂受到Yoyo啟發，大家互相交換護聲心得，Yoyo提醒豹哥一定要有充足睡眠以便聲帶休息。然後就在演唱會首場當日早上，陳蕾將一條有關化痰穴的影片傳給Yoyo，更隨即除下外套教現場觀眾按位於鎖骨中間的化痰穴，引起全場觀眾尖叫大笑。

Encore 部分，陳蕾更唱出Mirror的《Warrior》及動畫《鬼滅之刃》劇場版主題曲《炎》，令全場氣氛更加推高。在演唱會尾聲，陳蕾謂今次演唱會唯一的遺憾，就是因為疫情關係，家人不能到來觀看。