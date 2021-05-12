雞排妹被指當第三者 男方開腔護鄭家純

台灣藝人鄭家純(雞排妹)向來新聞多多，最近被傳媒拍得她與一名男子到酒店密會，但該名男子原來已有未婚妻「A小姐」。報道稱A小姐發現未婚夫與雞排妹有曖昧行為，而二人的婚約更突然取消，雞排妹隨時被冠上「小三」之名。

今日雞排妹在社交平台寫下長文回應，她指與男方是「相互支持與幫助的朋友」，並且「不適合用世俗認定的男女朋友關係來珍惜對方」而她一直也不知道A小姐的存在，否認自己是第三者，並隔空向A小說︰「以我的立場來看，目前為止覺得妳很有分寸，雖然我跟他沒有吵過架，但看過他對別人發火，希望妳發洩到此就好。」

其後被指是雞排妹的新歡接受另一傳媒訪問，他承認早年曾跟雞排妹過往一段很短的時間，現時二人只是「是家人般的好友」，而報道中的A小姐的確是他的女友，但二人只是聊過結婚話題，但沒有論及婚嫁。他又指因為是因為疫情原故，沒有地方可以聊天，加上雞排妹有室友，唯有到酒店繼續傾偈，並謂「我身體不好不可能跟她做那件事。」

雞排妹之後再出PO說︰「未婚妻不是事實，更沒有訂婚，A女在一開始也願意接受男方的感情觀。這是男方剛剛受訪的內容，同步給各位知道。打擾到各位罵我搶人未婚夫的興致了。沒有正宮也沒有小三，我不知道是要吵什麼？」