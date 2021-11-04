雲迪素望狄維回歸《狂野》結局

《狂野時速》(Fast and Furious)動作巨星雲迪素(Vin Diesel)昨日於IG發文，希望《狂野》另一男星「The Rock」狄維莊遜(Dwayne Johnson)將來可回歸拍攝《狂野時速》結局篇。雲迪素表示：「狄維兄弟，是時候回來了。我多年前告訴你，我會履行對Paul Walker(已故《狂野》男星)的承諾，將會拍攝最完美的《狂野》結局，你的角色很重要，沒有其他人可取代你在片中Luke Hobbs角色，希望你挺身而出，完成任務。」

《狂野》不能藏二虎

雲迪素和狄維於2016年鬧翻，原因是後者不滿前者的「扮大佬」工作態度，狄維上月受訪時揚言不再拍《狂野》：「我祝福《狂野》第9集、第10集……但我不會再參與任何有關《狂野》事情了。」如今雲迪素表態希望狄維回歸，但後者暫未回應事件。

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