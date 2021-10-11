電影《梅艷芳》秉承梅姐遺願 特意選用年輕演員

電影《梅艷芳》將於11月12日正式上映，電影未上映已掀起一股懷念梅艷芳熱潮。今日，電影舉行製作特輯首播禮，一眾戲中演員包括廖子妤、白只、陳家樂、楊詩敏（蝦頭）等出席首播儀式，而連場慈善場均已全部爆滿。

我們的「香港女兒」梅姐，一向對香港公益事務不遺餘力，同時她對後輩的支持及栽培更是落力。梅姐曾言 : 「前輩提攜後輩天經地義」，因此導演梁樂民亦秉承梅姐遺願，選用一班香港年輕演員拍攝，突顯傳承這個重點，以舊帶新，更表示影圈是需要有新血。

女主角之一的廖子妤則表示最大挑戰是要在戲中唱歌，因為很少經驗所以頗緊張，還有要說好以前年代的廣東話，要睇很多舊電影參考。

在戲中飾演秋哥哥的陳家樂坦言這次演出難度很高，導演要他載歌載舞，而舞台經驗少的他，還要唱日文歌，所以要多謝趙增熹老師指導他唱歌。

蝦頭楊詩敏稱梅姐是她超級偶像，她小時候經常模仿她唱歌。這次她飾演的角色要與飾演小時候梅姐的小演員陳禎（羅敏莊女兒)有一埸對手戲，大讚她的演技一流。

白只跟陳家樂遇上同樣壓力，就是唱歌，回想起當初知要唱歌，他笑說：「當時喝了好多蜜糖水，拍攝時趙增熹老師不在現場，可能他對我好失望，哈哈。而當我拍攝時聽到Louise清唱我嚇親，覺得好厲害，到底怎麼可以找到她演出。」