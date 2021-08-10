電檢修訂｜李力持贊成「香港電影國安法」 可阻年輕人誤入歧途

政府計劃修訂電影檢查條例草案，內容包括要求電影檢查員審查影片時，要考慮「不利於國家安全」的因素，以及賦權政務司長撤銷已獲批核准證明書的電影等。香港電影工作者總會發言人田啟文稱業界唯有見步行步，並指當局承諾會成立諮詢委員會，讓業界查詢其創作會否觸犯紅線，在現時環境下，「有得問總好過冇得問」。

愛國導演李力持今日在微博轉載香港影業協會理事洪祖星的訪問，留言說︰「大力支持香港電影國安法，贊成修訂內容，電影把好關可杜絕年輕人誤入歧途。新修訂為行業提供清晰明確指引，唔係坊間話影響藝術創作同放映自由。電檢制度加入國家安全考慮不易踩『紅線』。」

同樣是愛國導演的高志森則未在微博轉載或發布相關言論，而有名為「高志森」的Facebook專頁就先後上載照片，其中一張寫道︰「唔拍危害國家安全嘅嘢就唔識拍？香港電影人嘅創意幾時淪落到咁？」另一圖片內容稱︰「香港『得獎電影人』嘅創作力量同幻想，竟然比不上『記者』，香港真係一個奇異之地。」而「高志森」則寫道︰「這也大概是港產片沒落的其中一個原因吧……」

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