電視大戰｜開工遇方力申 張建聲︰正面硬撼

無綫與ViuTV於同日同時段推出同類節目，無綫的《死因有可疑》由方力申等擔大旗，而ViuTV的《嫌疑事件簿》則由張建聲等孭飛。早前張建聲出席宣傳時，被問到與方力申惡鬥，他謂︰「點敢呀！冇得鬥、唔使鬥！最緊要開心！」沒想到二人因為工作關係碰頭，他們大方合照。

張建聲上載照片寫道︰「開工咁都撞到小方，呢次何止正面硬撼，直頭背住晒添啊，各位出嚟食花生啦喂！大家都好努力想做好件事，希望帶到歡樂俾觀眾們，呢個係我哋做演員嘅職責#君子坦蕩蕩 #各自努力有競爭先有進步 #我哋下次鬥咩好呢」而方力申更索性留言為自己及對方的節目宣傳，不少網民大讚二人大方，認為兩台良性競爭才有進步，令觀眾有更多選擇。

雖然觀眾對《死因有可疑》及《嫌疑事件簿》評語一般，而後者更被指因為時間太倉卒，令觀眾難以消化，失去追看動力。張建聲昨日開live稱就網民批評逐一解說，他指大家因為首次接觸這類節目，所以大家拍攝首個單元時，均在摸索階段，相信接下來的單元會表現更好。他又指曾與製作組溝通，希望可以增長播放時間，奈何因為節目安排問題，變相製作組只能把節目夾硬剪到符合時間，所以比較零碎。他又提到製作組在拍攝前均會試玩一次，以確保參與者可以完成任務。