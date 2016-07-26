電視大戰｜黃德斌孖MIRROR三子玩HEHE 力撼惠英紅王浩信精神病

無綫與ViuTV又再一次展開電視大戰，之前兩台於同一日、同一時段播出同一類節目，但兩台都是首次處理這類燒腦推理節目，外間評語一般，只能「打和」收場。 新一輪大戰又再展開，明晚9點半無綫播出惠英紅與王浩信主演的《刑偵日記》，而ViuTV則播出萬眾期待的《大叔的愛》，由黃德斌、MIRROR成員Anson Lo、Edan及Stanley演出。

《刑偵日記》近日播出的預告見到惠英紅單人孭飛的宣傳片，已經戲味十足，紅姐也講明這次角色是她演出以來最具挑戰的一個。她與王浩信同樣扮演精神分裂症患者，而戲中另一實力派演員姜皓文則有躁鬱症。劇情是無綫向來拿手的懸疑片，但今是更增添了不少恐怖元素，而此劇在大陸率先播出，評價頗高。

至於ViuTV的則購入BL神劇《大叔的愛》版權，據知此劇將於日本電視台播出，隨時令德斌、Anson Lo及Edan成功殺入當地藝能界。劇情與日版無異，更增添了不少香港元素。由於德斌向來予人感覺嚴肅，但今次的角色可說是顛倒了大家對他的印象，反差甚大，單看預告已令人眼前一亮。Anson Lo與Edan兩個人氣甚高，加上有型又靚仔，當然是一對非常吸睛的Hehe。值得一提的是，今次亦是淡出幕前3、4年的簡慕華再次與觀眾見面，過去她與德斌合作多次，相隔多年，二人默契依舊。