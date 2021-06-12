電視大戰｜TVB播《死因有可疑》新聞順延15分鐘 與《調教你MIRROR》正面對撼

電視大戰越演越烈，上周TVB以J2於11時播出《鬼上你架車》對撼ViuTV的《調教你MIRROR》，又在另類選美節目《造美人》開播時，舉行香港小姐首輪面試。今晚兩台將於10時半播映近期流行的Live-Action Role Play Game(LARP, 實境動作角色扮演遊戲)節目，由方力申領軍的TVB節目《死因有可疑》由半小時延長至45分鐘，連晚間新聞都要讓位順延15分鐘，不單直接對撼ViuTV的同類鬥智推理節目《嫌疑事件簿》，更挑戰原已話題十足的《調教你MIRROR》。

《死因有可疑》由方力申、郭子豪、張秀文、游嘉欣、劉佩玥、何廣沛主持，以角色扮演查案遊戲形式偵查兩宗案件，以5集形式播出。早前TVB更罕有地為首集的《死因有可疑》進行內部試映會，雖然有擔心太燒腦令觀眾吃不消，但整體意見都指節目有驚喜。至於ViuTV的《嫌疑事件簿》則由張建聲、談善言、顧定軒、湯駿業、梁雍婷、陳凱詠(Jace)、黃溢濠、歐鎮灝、陳海寧(Dee姐)、李炘頤(Alina)等參與，其中不乏好戲之人。