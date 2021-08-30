限籍令｜霆鋒申請放棄加籍 大陸網民為偶像護航︰父母移民的禍

謝霆鋒最近接受內地傳媒訪問，大談他過去的電影之路，更分享拍動作片發生的不同意外經過，在長達近13分鐘的訪問尾聲部分，他特別提到最近留意到看《怒火》的觀眾，對他的國籍提出質疑，他表示現已申請退掉加拿大籍，強調自己是中國人，希望可以把中國文化、精神、功夫傳遍全世界，該訪問更以此作標題，成功引起內地網民熱烈討論。

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把中國好的東西傳播全世界

訪問最後一個部分以「回歸︰多元身份傳播中國精神」為題，霆鋒表示，美食與功夫都是國際語言，「希望可以把我們好的東西傳播全世界。」主持問他是否自小有這種民族歸屬感和自豪感，他說︰「人愈成長，更會有這個責任心。」他指最近看到關於其主演的電影《怒火》評論時，看到不少評論指他是加拿大人，他強調自己在香港出世，本來是一個中國人，他對這些評論感到驚訝，不明白為何有此說法，其後更稱「我也已經把我退掉加拿大國籍的這個已經申請。」他認為自己有心和責任感「把咱們祖國這麼好的東西傳播給全世界。」他續指在十幾年前寫歌曲《黃種人》的時候，便想推廣中國精神。

網民：他被迫做了加拿大人

有網民對霆鋒申請退出加拿大籍感到高興，讚他是「真正的中國人」，不過亦有網民指他是因為「限籍令」而選擇表忠。另外也有網民力挺霆鋒，指他擁有加拿大國籍，是因為父母早年移民留下來的問題，令他被迫做了加拿大人。

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