青春本我｜炎明熹拍喊戲喊唔出︰好想打自己

炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、朱敏瀚及王灝兒(JW)等今日拍攝新劇《青春本我》，Gigi與Chantel均需拍攝喊戲，然而Gigi向來性格硬淨，事前花了不少時間培養感情，奈何一直喊唔出，就算導演從旁輔導也作用不大，最後只有少少眼淚「必」出來。

太多鏡頭對住喊唔出

Gigi事後孖住Chantel接受訪問，自言以往很少哭，「好少原因令到我喊，我一直諗啲唔開心事，但都係喊唔出，可能太多鏡頭我就喊唔出，到大家唔拍嘅時候，我就喺度喊，真係好無用，好想打自己！」她又多謝導演循循善誘，沒有嫌棄她，並打算日後上演藝課程進修。

Chantel則謂︰「劇情講我有啲唔開心，衝咗去一個同Gigi一齊嘅地方，嗰度見到有個公仔，我就好想喊，之後就喊咗。」問她記對白是否很困難，她說︰「唔辛苦，只要明白對白意思就好容易入腦，唔會死背。」

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