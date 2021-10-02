青春本我｜炎明熹挑戰喊戲 姚焯菲唔使拍親熱情節

「聲夢」學員炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel）、冼靖峰（Archie）及鍾柔美（Yumi）等以學生look出席無綫青春歌舞劇《青春本我》拜神活動，高層曾志偉、樂易玲及何麗全等到場支持。大會同時宣布Gigi的新歌《真話的清高》榮登熱唱榜第一位。

年紀細無親熱戲

Gigi表示她在戲中扮演有心理問題的學生，她直言非常緊張，暫時只開了一日工，並透露要拍喊戲，相信導演屆時會協助她。問到有沒有感情線，她表示與Chantel可能有，至於親熱情節，Gigi就大賣關子，Chantel稱大家年紀尚小，所以不會有這類情節。

Chantel透露在戲中只是演回自己，導演也沒有給予很難的角色，由於今日她才第一日開工，感覺拍戲比唱歌易。提到她早前在社交平台提到重做功課，Chantel說︰「嗰個係之前，好驚『肥佬』，因為我畫畫唔叻。」並指自己放學後必定會先做功課，周末才拍戲，所以不擔心影響學業。

髮型似《魷魚》木頭人

Gigi日前到電台接受Do姐訪問，更獲對方讚轉數快，她大讚Do姐好人，並非常多謝對方，又指Do姐當日非常照顧她。對於大家指她跟《魷魚遊戲》中的「木頭人」撞樣，Gigi只覺髮型齊蔭和眼晴最為相似，就算早前被指似《櫻桃小丸子》的野口同學，相信也是髮型問題。