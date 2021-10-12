韓國法院向Rapper張龍俊發拘捕令

韓國21歲rapper張龍俊(藝名：NO:EL)，今日被南韓首爾中央地方法院，對他涉嫌在緩刑期間拒絕酒精測試和襲警兩罪，發出即時逮捕令。

稱老竇係國會議員

犯案纍纍的張龍俊，17歲就爆出未成年援交，2019年又爆出醉駕傷人兼找人頂包，兼在警方調查其間稱：「我爸是國會議員張濟元。」今年9月18日晚10點30分，張龍俊又在首爾瑞草區駕車時與一輛車相撞，之後拒絕進行酒精測試，並向警方施襲。之後張龍俊通過律師向公眾道歉，稱他將承擔應盡的法律責任，並放棄接受逮捕前必要性審查。

含著金湯匙的hip hop神童涉援交

被韓國音樂圈稱作「含著金湯匙的hip hop神童」的張龍俊，參加節目《高校Rapper》走進大衆視野，在舞台上被前輩Swings大讚：「非常喜歡NO:EL，他非常瞭解甚麼是Swag。」之後被人爆出他於Twitter暗示可以援交，兼被網友翻出他未成就食煙飲酒講粗口，張龍俊因此被《高校Rapper》飛出節目。父親張濟元更透過個人Facebook向韓國大衆道歉，並辭去政黨發言人和釜山市黨委員長的職務。

韓國法院向Rapper張龍俊發拘捕令