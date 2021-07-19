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韓團攻美｜BTS新歌連續8周登Billboard冠軍
1 小時前
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韓團攻美｜BTS新歌連續8周登Billboard冠軍
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BTS新歌《Permission to Dance》空降奪冠。
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Jimin跪地相感動粉絲。
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《Butter》連續7星期登Billboard No.1。
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《Permission to Dance》延續強勢。

美國Billboard榜常客的韓國天團防彈少年團(BTS)，早前推出歌曲《Butter》連續7星期霸佔Billboard Hot 100冠軍，上周再推新歌《Permission to Dance》，即空降Billboard榜冠軍。Billboard 100今日公布榜單，《Permission to Dance》空降冠軍後，加上歌曲《Butter》，BTS兩首歌曲已連續8周霸佔Billboard冠軍。BTS隊長RM於社交網留言：「今日可跳舞享受冠軍滋味，感激粉絲支持。」

跪地相感動粉絲

至於另一成員Jimin更上載跪地相片：「多謝大家，拜託要繼續支持我們。」粉絲睇相後紛紛留言：「紅遍美國的BTS竟然會這樣多謝粉絲，令我們好感動。」「BTS值得我們全力支持。」「Jimin實在太窩心了。」亦有粉絲表示，看過Jimin相片後感動得哭起來。

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/韓團攻美｜bts新歌連續8周登billboard冠軍-276687
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