韓藝人最貴豪宅排名 BTS三甲不入

韓國綜藝節目《TMINEWS》日前播出「韓國藝人最貴豪宅排名榜」，紅遍全球的天團BTS成員竟然三界不入，令人意外。曾傳出片酬最高的男星金秀賢，現居的豪宅市值32億韓圜(約2,100萬港元)，排名第12位。「長腿Oppa」李敏鎬及女神全智賢的豪宅，則分別市值50億韓圜(約3,350萬港元)，排名第8位。

BTS隊長排第4位

吸金能力超強的BTS隊長RM，一向投資有道，他於2019年出售漢南洞的豪宅，賺得9億韓圜，之後以63.6億韓圜購入同區的豪宅，現已升值至79億韓圜(約5.3億港元)，在藝人豪宅榜排名第4位。第3位是演員趙寅成，他在首爾蠶室的豪宅地段購入複式住所，價值92億韓圜(約6.1億港元)。宋仲基買下同區的獨立屋，價值100億韓圜(約6.7億港元)，排名第2位。排行第1位的是張東健和高素榮夫婦，兩人現居清潭洞的高級大廈，市值115億韓圜(約7.7億港元)。

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