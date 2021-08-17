預告新歌另有acoustic版 陳卓賢剖白：若我不是這個Ian，仍會聽我唱嗎？

MIRROR成員陳卓賢(Ian)於上周五(13日)推出本年度第二首個人單曲《搞不懂》，走唱作路線的Ian繼《DWBF》後再與T-Ma聯合作曲，新歌繼續由T-Ma包辦曲編監，歌詞則找來Oscar Lee度身訂造，歌曲MV上架不足4天，已錄得近100萬的點擊。3人昨晚在音樂平台JOOX開live大談創作新歌的過程與感受，Ian直言歌曲描他出道至成名的心路，在人生或事業上遇到很多問題，常處於一種「明白，但搞不懂」的狀態。

Ian形容創作《搞不懂》是「真合作」，無論曲詞編監不同崗位都緊密聯繫。向來多才多藝的Ian首次為MV執導，他慶幸有另一位經驗豐富的導演Welby指教，協助執行心目中的概念，「例如MV裡群眾圍住燈㙮的畫面，被解讀為很多人無時無刻望著燈塔內發生甚麼，其實也很貼近我的生活狀況，因為多了大家的注視，以往喜歡出街打波和食飯，現在已經很少做了。」至於MV最後一幕，Ian安排自己與自己對望， Ian直言：「好矛盾，望到自己，想幫佢救佢但無從入手。」Ian預告稍後將會推出acousitc版《搞不懂》和MV。

被問到新歌剖白內心世界，何以會選用節奏較輕快的R&B曲風？T-Ma直言是他的建議，他解釋有三大原因：「因為覺得R&B較有個性，而且很適合Ian的聲線，第三想挑戰Ian, 因為頗高音，groovy也較難。」至於憑歌寄意剖白心聲，則是Ian聽了demo後的決定。Ian直言原打算我手寫我心親自填詞，但在落筆之際想起Oscar為Anson Kong(江爗生)填詞的《黑之呼吸》，很能寫出AK的心聲，於是轉念邀請Oscar填詞。Oscar則大爆「Ian跟AK有很大反差，AK收詞後send了一大堆emoji給我，起初見他沒反應，擔心他不開心。」

性格較內歛的Ian解釋，因為歌詞一字一句都道出他無法言說的心底話，故需時沉澱，未有即時回應，他表示最喜歡是「假使間有天/光陰倒帶……我再也不懂唱/始終幾位……不捨丟低我」的一段歌詞，原來這是他向Oscar提出的指定內容，「我不懂唱的一段歌詞，想表達如果有一日我唔識唱歌啲人會點？如果我唔係Ian Chan，啲人仲會唔會聽我唱歌？」