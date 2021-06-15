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預2年拍8部戲 劉鑾雄捐千萬助《總會拍電影》計劃
2 小時前
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劉鑾雄古天樂
預2年拍8部戲 劉鑾雄捐千萬助《總會拍電影》計劃
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疫情令各行各業大受影響，其中因為防疫措施令多間電影暫停營業一段長時間，同時令電影行業拍攝進度大受影響。「電影工作者總會」今日發出通告，稱「劉鑾雄慈善基金」捐贈港幣一千萬元予「電影工作者總會」，推出《總會拍電影》計劃，助電影界同業疫境自強。

「電影工作者總會」繼早前向同業發放「疫境支援基金」後，現與「劉鑾雄慈善基金」簽訂協議。根據協議內容，該港幣一千萬元將用作贊助「電影工作者總會」開拍電影，電影的台前幕後所有工作崗位均需聘請香港電影從業員，務求增加本地電影同業的工作機會，同時希望可為新一代的電影人帶來創作空間。自小熱愛觀賞電影的劉鑾雄(大劉)，在業界仍面對困難的時候，希望再次施以援手。他說：「希望今次的無償捐獻，能為業界創造就業機會，幫助他們渡過難關。」

「劉鑾雄慈善基金」早於去年5月，已向香港演藝人協會發起的 「香港電影工作者疫境支援計劃」捐出1,000萬元，讓電影基層人員解燃眉之急。之前他亦慷慨捐贈1,000萬元予「鮮浪潮電影節」，合共向電影圈捐了2,000萬港元。大劉認為，香港電影業是大有人才的，但相比其他國家，栽培電影工作者的資源比較缺乏，有感電影工作者的出路較窄，因此捐贈1,000萬元予「鮮浪潮」，希望能幫助「鮮浪潮」，協力一同推動香港電影業。

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新上任的「香港電影工作者總會」會長古天樂回應：「好多謝『劉鑾雄慈善基金』捐助畀我哋電影同業，我哋呢個計劃係希望兩年拍八部電影，劉鑾雄先生知道有呢個計劃之後，即刻慷慨捐贈港幣一千萬元助我哋行出第一步，而我哋會繼續用各種方法去籌劃其餘嘅電影。另外，嚟緊我希望可以為總會帶嚟改革，進一步推動電影圈。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/預2年拍8部戲-劉鑾雄捐千萬助《總會拍電影》計劃-272224
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