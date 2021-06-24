食住張家朗個勢｜155cm 鄺潔楹苦練4個月劍擊 無綫提前播 《七公主》

港隊劍擊代表張家朗在奧運男子花劍個人賽為香港奪得歷史性第二面奧運金牌，全城振奮；為了延續奧運熱熾氣氛，讓港人多一個渠道去了解運動員及近年大熱的劍擊運動，無綫特意作出節目調動，將原定9月13日播映的新劇《七公主》提前至8月9日（星期一）八點半推出。

《七公主》演員陣容相當鼎盛，單是女藝人陣容已有黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、江嘉敏、鄺潔楹、劉佩玥以及陳曉華等。鄺潔楹（Judy）在劇中對劍擊抱有無比熱情，在比賽場上從不認輸亦屢敗屢戰；而為了爭一口氣，更主動出擊尋找高手鄭子誠拜師學藝兼進行刻苦訓練，充滿運動員的那團火。

為了克服155cm身高、以及手短腳短等不足之處，Judy特意在劇集開拍前苦練了四個月劍擊、風雨不改，相當有熱誠。她坦言剛開始訓練時確是困難重重，而且受傷更是家常便飯，肚仔及大髀均曾中招受傷變瘀，難怪她拍畢該劇後要第一時間拔罐鬆一鬆。而為了令飾演運動員的演員及拍攝出來的效果更貼近現實，劇集監製專誠邀請劍擊教練好友Patrick Wu作劇集顧問及技術指導，無論演員受訓過程以致裝束均是一絲不苟用心製作。