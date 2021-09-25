首次執導 ｜容祖兒新歌剖白感情世界：曾經好努力去令呢一份感情行落去

今日（29日）是容祖兒出道廿二周年的日子，趁着這個紀念日，祖兒乘勢推出新歌《不配》。

歌曲紀錄祖兒的真實情感，詮釋了一段感情從淺到深，再到分道揚鑣的無奈至釋懷的抽絲剝繭。這次祖兒更首次親自操刀執導MV：「我好喜歡呢首歌嗰種無奈同埋成長嘅智慧，所以我喺度諗，要搵一個好明白我對呢首歌嘅感情嘅人，其實都比較難，與其係咁，不如我自己做番導演，去令到呢首歌有一個喺我腦海裏面嘅影象出嚟。」

首執導 有難度

不過祖兒坦言面對不少難題：「以前被拍，但今次係發出指令，話俾camera man、舞者知道呢個動作同歌詞嘅關係、點樣呈現出嚟。又要攞唔同嘅鏡頭去捕捉唔同嘅角度，你要記住呢啲鏡頭嘅距離同作用，對我嚟講都係一啲難度。」

首次擔任導演，祖兒選擇男女主角以現代舞的方式去完成這一次關於遺憾之美的表達：「因為每個動作其實都係根據番歌詞的起承轉合，同埋嗰種好努力但最後都無奈要放低，嗰個感情我都覺得好動人。」

MV建造出一個寒冷凜冽的極地世界：「氣氛上係令到我覺得好震撼！喺一個極寒、極嚴峻嘅環境裏面，兩個人靠住對方的體溫互相取暖、去俾大家嘅愛，呢一份感覺我覺得好配合呢首歌。大家都曾經好努力去令到呢一份感情行落去，但就係因為大家努力過，所以更加唔捨得。」

堅持22年唔容易

問到歌曲是否自己的親身經歷，祖兒表示：「你話冇經歷過都好難說服到自己，我相信一百個人聽呢首歌都有一百種對號入座的方法。愛情更多嘅唔係同唔同到對方行到去最後，其實係令對方成長，更加清楚自己係一個需要啲乜嘢嘅人。雖然唔能夠一齊，但係可以互相祝福，希望大家仍然活得快樂，我覺得係一個成熟嘅相處。」

入行廿二年，祖兒亦感觸甚深：「其實要堅持22年真係一件唔容易嘅事，喺呢22年入面繼續遵守自己諾言、繼續成長，好多謝身邊每一個去幫助我嘅人、我嘅歌迷、我屋企人。所以我成日都會覺得用自己嘅作品去代替自己想講嘅所有說話，希望將來每一日都可以比之前每一日進步，繼續做好啲自己，希望鍾意聽我唱歌嘅人仍然聽到我好用心演繹每一首歌。」