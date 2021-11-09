香港亞洲電影節｜《緣路山旮旯》岑珈其享艷福 與余香凝談情浪漫有喜感

第18屆《香港亞洲電影節》暨「亞洲新導演獎」在昨晚（11月14日）假圓方戲院舉行閉幕及頒獎典禮。由孟加拉導演Abdullah Mohammad Saad執導的《別碰我的灰色地帶》從七部入圍作品中脫穎而出，獲得「亞洲新導演獎」。

岑珈其與五女談情

今屆的閉幕電影來自《點對點》、《逆向誘拐》導演黃浩然新作－輕喜劇《緣路山旮旯》，擔正的岑珈其與余香凝、蘇麗珊、張紋嘉、陳漢娜及梁雍婷5位靚女均有感情線，追女仔追到入沙頭角、下白泥、大澳、船灣荔枝窩及長洲等山旮旯地方。

導演堅持岑珈其做男一

映禮現場笑聲不斷，而一眾演員都欣喜觀眾反應如絲雀躍，岑珈其指角色跟以往螢幕形象大有不同，導演黃浩然在集資期間，曾被要求換男主角，珈其感謝導演堅持給予機會演繹出另一個岑珈其，「儘管拍攝過程艱辛，但如非工作原因亦不會到達這些偏遠地方，藉此認識及欣賞香港更美麗的風景。」余香凝笑言意想不到與岑珈其演愛情電影效果浪漫，「以往曾提及我們的身高差，假若能合演愛情片感覺會頗特別。」