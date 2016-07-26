香港小姐｜后冠再缺贊助商 宋宛穎收$28萬鑽石心口針

今屆香港小姐由中葡混血兒宋宛穎奪得冠軍，今年大會在加冕儀式上特意提到，她身上有一個天然鑽石心口針，然而未有提及后冠的價值及贊助商。有網民估計，宋宛穎與上屆冠軍謝嘉怡一樣，戴的是無綫早年設計產物，大有機會是由玻璃製成。

宋宛穎今日與其他得獎佳麗到銅鑼灣接受商戶頒獎，問到她會得到幾多獎金及獎品時，她表示不太清楚，並指當選時戴的心口針是禮物之一，間接承認今屆后冠不再像以往有珠寶商贊助。

麥明詩馮盈盈港姐后冠最貴

港姐后冠由95年起獲珠寶商贊助，楊婉儀是首位獲得以真鑽石打造后冠的佳麗。翻查資料，后冠早期是以18k 白金、1,197粒南非鑽石鑲嵌而成，及後改為由逾30卡、880粒優質美鑽人手鑲嵌而製成，后冠的主石位，是可拆下變成一枚鑽石吊墜，方便佳麗出席活動時配戴。后冠的價值隨著設計一直飆升，以15年冠軍麥明詩及16年冠軍馮盈盈的后冠為例，她們的后冠價值便高達428萬元。

六福珠寶連續21年贊助

自2020年起，珠寶商以疫情為由暫停贊助，而珠寶商的官方Facebook專頁在19年上載照片表示「現場設有《香港小姐競選》金鑽后冠寶座，21年間一直見證著美麗的誕生。」據資料顯示，六福珠寶由97年起負責贊助后冠，換言之，2019年冠軍黃嘉雯的后冠也很大機會是玻璃后冠。

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