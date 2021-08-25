香港小姐｜學歷創近年高峰 王嘉慧梁菁琳係學霸

近年參選的香港小姐佳麗學歷相當不俗，而《2021香港小姐競選》今年特別強調「美貌與智慧」，打入12強的佳麗中有三位擁有碩士學位，分別是王嘉慧（Cathy）、關楓馨（Fabienne）及梁凱晴（Carina），至於梁菁琳（Katerina）則持有雙重一級榮譽，學歷可謂近年最高峯。

Cathy於名校聖保羅男女中學畢業，其後透過英國公開試GCE AL中的5*成績考入倫敦大學學院（UCL）修讀著名學科心理學，並考獲一級榮譽及曾兩度殺入Dean's list（每個級別的學科排名Top 10學生），之後再於中文大學攻讀法律博士（Juris Doctor）。無論在英國或香港，Cathy都獲發獎學金，她直認以往確實花了不少時間學習，並會定立溫習時間表。她又指父母對她的學業非常著緊︰「攞99分會問：『你嗰分錯咗喺邊？』但我都多謝佢哋，因為咁我培養咗努力同盡心讀書嘅習慣，否則我可能好懶散。」

由參選時已被指擁有雙重一級榮譽的Katerina，於世界排名前50名的The University of Sydney畢業（澳洲悉尼大學），主攻Bachelor of Veterinary Science（BVSc）及Bachelor of Science（Veterinary）（BScVet）。Katerina透露完成四年BVSc課程後，專誠擱置原本學科，並轉至BScVet作了為期一年與雀鳥胃部真菌感染有關的學術研究，之後再重返原本學科進行實習。

Katerina補充指雖然她喜愛所有動物，但卻對雀鳥有情意結，除因與雀鳥有過很多珍貴回憶，亦因有感雀鳥能獲得的資源並不足夠。她說︰「我養過一隻雀仔病咗，嗰時香港得一個雀仔專科醫生，我哋Book唔到時間，但因為雀仔一病會好快走下坡，所以我好記得當時係好無助。點解因為佢係雀仔，就冇咁多資源呢？」