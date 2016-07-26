香港小姐｜宋宛穎奪冠感意外 傳承選美世家想入行做演員

2021香港小姐競選決賽的賽果塵埃落定，由宋宛穎、梁凱晴、邵初獲得冠亞季軍。出爐港姐冠軍宋宛穎於賽後接受傳媒訪問，她直言能入五強已覺做到本份，能夠奪冠已是超額完成，「其實我現在還很驚訝能夠成為這屆冠軍，現在還未懂如何反應。」她自評當晚問答環節表現未如理想，自幼習舞的她估計主要靠跳舞部分得分。問到選美結束最想做甚麼，為選美減去16磅的她笑言，最想與眾佳麗大吃大喝：「大家為今次選美都努力keep fit，現在完了比賽想一起打邊爐。」

選美世家出身

宋宛穎的媽媽文寶雪是1990年澳門小姐亞軍，也是與袁詠儀同屆的華姐(1991年)，而文寶雪的堂姊文雪兒則是同屆澳門小姐冠軍。可說是選美世家出身。她表示母親身在澳門未能到場支持，但外婆則在現場觀看，她表示，「估不到多年後由我來傳承選美世家。」她直言有興趣入行拍戲，希望將來有機會嘗試。

相關新聞：

香港小姐｜關楓馨自認口才欠佳 5強止步不失望

香港小姐｜關楓馨無緣入三甲 宋宛穎大熱奪冠

香港小姐｜陳聖瑜大熱倒灶 邵初愈戰愈勇

香港小姐｜泳裝問答改為自問自答 王嘉慧表現較佳

香港小姐｜4位佳麗率先出局 關禮傑緊張到無表情

香港小姐｜陳聖瑜水中摸胸勁吸引 關楓馨濕身揈髮

香港小姐｜欣宜踩黑色戰車型格登場 無綫狂玩噴火特效

香港小姐｜姚焯菲打頭陣排場勁 佳麗以女神look登場

季軍邵初不覺爆冷

亞軍梁凱晴表示有獎已開心，故不感失望，並大讚宋宛穎口才好。至於季軍邵初打破「友誼小姐」難入三甲的宿名，她自言日前獲頒「友誼小姐」後，愈戰愈勇，她直言對賽果感意外但不認為是爆冷，「我們各自有不同的靚，每人的審美眼光也不同，可能因為我今天狀態比較好。」