香港小姐｜張學友連唱三首金曲 壓軸表演獲無綫狂放煙花
15 小時前
香港小姐｜張學友連唱三首金曲 壓軸表演獲無綫狂放煙花
《2021香港小姐競選決賽》於欣宜率領12位佳麗出場時，已獲安排噴火特效，而輪到張學友出場前，主持錢嘉樂甚至揚言舞台「拍得住紅館」，果然所言非虛！學友以全黑西裝上陣，在管弦樂隊伴奏下一連唱出3首名曲︰《春風秋雨》、《李香蘭》及《愛是永恆》。當《愛是永恆》唱到尾聲，學友身後的舞台及無綫天台更狂放煙花，場面足可媲美香港迪士尼的煙花匯演。
極為重視學友演出
及後，學友由戶外表演轉到室內，跟Gin Lee合唱《日出時讓街燈安睡》，同樣有煙火效果。兩度安排煙火，可見無綫對今屆港姐及學友的演出非常重視，甚或稱得上狂燒銀紙。
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