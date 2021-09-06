香港小姐｜指《#後生仔》話題無新意 曾志偉諗過搵陸永做高層

無綫副總經理曾志偉今日出席《2021香港小姐競選決賽》記者會。今屆港姐請來歌神張學友任表演嘉賓，問到志偉是否由他親自邀請對方亮相，他表示首日上班收到學友致電祝賀，當時對方已表示有需要可以找他幫手。志偉說︰「今次搵佢之前已經構思好晒，佢話我哋諗好晒，唔係求其搵佢，所以好快答應。」

他指今屆港姐決賽以古文明建築做藍本，戶外會搭建一個巨型三角宮殿，讓學友表演。提到決賽當日可能遇上颱風，志偉表示已有兩手準備，若然天氣取可便依舊戶外進行，若打風便會播片，明天便會開始錄影片段。

對於農夫的C君被委任為J2台創意總監，志偉表示「冇乜大不了」，他指C君是想法多多的人，亦沒有拆散農夫，也沒有阻止C君的幕前演出。他直言跟陸永認識了一段時間和很欣賞他，所以也有意邀請對方。提到早前《#後生仔傾吓偈》忽然被腰斬，問到是不是他的意思，志偉說︰「點講冇乜所謂，同監製傾過，《流行經典50年》一樣都好多觀眾，但都要停一停，啲模式太耐係時候要停一停，轉一轉。《#後生仔》啲話題都講到七七八八，加埋入面嘅人都成熟咗，又入咗劇組。」