香港小姐｜挑戰水底寫真 陳懿德弗爆身型搶盡風頭

《2021香港小姐競選》真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》昨日播出的一集邀得師姐歐陽妙芝擔任導師，教佳麗如何在Catwalk中展現美態，其後她們要挑戰水上Catwalk以及水底寫真。

水上Catwalk難度頗高加上現場頗為大風，拍攝時可謂險象橫生。4組佳麗要鬥快在不穩定的水上浮板優美地完成Catwalk，其中以余詠童及陳懿德則最陰公，先後失足跌入水池，而成功為參賽減掉十多磅的陳懿德，驟眼看身型弗到漏油，搶盡風頭。

之後眾人拍攝水底寫真，她們在正式比賽前有20分鐘練習時間，但由於現場不諳水性的佳麗頗多，眾人要符合大會要求跳入水底鬥擺靚甫的同時，更要面露笑容及保持雙眼張開。粉紅組的佳麗最為「驚青」，朱綽盈嚇至扁嘴大叫兼哭紅了眼，王嫿嫿則在練習期間多番「縮沙」，師姐張秀文見狀即車輪轉安撫組員及耐心從旁指導。

「橙組」陳聖瑜是超水準演出，不但做出翻滾動作，更自信十足地展現漂亮笑容及美態！王嘉慧及莫韻諰的雙人寫真表現亦甚有美感，且默契十足！