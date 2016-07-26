香港小姐｜梁允瑜暗示遭無綫一早否定 長文抒發落選不滿

《香港小姐2021準決賽》昨晚誕生12強，大熱之一的梁允瑜在首輪出局，事後她直言不甘心，認為出局全因負面新聞所累，更揚言「賽制唔適合我！」梁允瑜於今晚(23日)在社交平台寫下長文抒發感受，她依然認為落選其中一個原因是粗口片段。

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她解釋該片段的由來︰「我相信每個人都有經歷過分手，而我從來是一個感情行先的女生。三年前，我曾經也為愛情弄得失去自我。為了對方，不介意把自己放到很低的位置，如寵物般順從去討好對方。介(𠝹)手、食藥自殺、死去活來的挽留對方。這段不健康的關係，把我整個人扭曲了。直到被分手，身邊的朋友陪伴我喝酒解愁，喝醉了說了粗口去發洩，朋友也錄低了來取笑我喝醉後的搞笑行為，post了上story。我酒醒後看到覺得自己很醜，也匆忙叫朋友刪除了。直到新聞報道，其實我自己忘了有這一段片。」

梁允瑜認為粗口片段再引伸出來的負面新聞，令她感到委員屈。她說︰「為何説粗口食魚蛋好像是死罪，像犯法般。人誰無錯無過去，年輕時沒犯過錯，何況是我三年前大學時的生活，是不是因為以前的事就可以斷定我的人格，否定我的所有？接下來是更多的負面新聞，有一些真相給人加鹽加醋，誇大說法，然後被說得真的有做似的，實在有點委屈。」她自覺準決賽每個環節都表現得很好，「我在台上做到了最好的自己，盡了力，無憾。至少這段時間真的學會了很多，進步了很多。」

她在文中再次表示不甘心︰「只是會有不甘心；不甘在於timing；不甘在於賽制的不適合；不甘在於一早被安排的決定。」始乎暗示無綫已經一早否定她的入圍資格。不過，她認為如今對她來說也是解脫。她說︰「在香港小姐競選過程中一直受到負面新聞困擾，繼而一連串的人身攻擊和惡意批評，自己承受著巨大壓力，也很困惑自己有時是不是太真性情太敢言，是不是應該像他人般虛偽一點，做一個雙面人，令自己很疑惑亦很掙扎。現在的我，反而覺得輕鬆自在，終於可以做回真正的自己，終於可以不再被困於別人對我設定的規範。我相信這裏並不是我終點，雖然事與願違，但我相信上天會有更好的安排。多謝一直支持我的所有人，感恩有你們，也多謝一直在背後攻擊我的人，多謝你們令我練成更強大的心臟。」