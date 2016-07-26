香港小姐｜泳裝問答改為自問自答 王嘉慧表現較佳

《2021香港小姐競選決賽》泳裝問答環節，問題不再像昔日般由大會安排，而是改由佳麗「自問自答」，亦即是佳麗在較早時間預先錄影好，以為是問其他佳麗的問題，主持錢嘉樂表示，出問題者可以看得其水平，而她們問的問題，有不少都圍繞民生議題。

宋宛穎想做灰姑娘

8號宋宛穎在準決賽時，因為在問答環節中表現突出而成為大熱門，今次她選擇「如果你係一個童話故事嘅公主，你會選擇做邊個呢？」她回答想做「灰姑娘」。之後Do姐追問，假如改為做巫婆，會將毒蘋果給哪一位佳麗？她表示：「10號楊培琳，因為可以令佢聰明！」其後被Do姐取笑，「咁嗰個要係聰明果先得！」

王嘉慧：我係梳化

王嘉慧則用傢俬來形容自己，「梳化，因為令人舒服同靠得住。」之後Do姐笑問，「咁碌架床可以形容邊個呢？」她表示：「可以係丁子朗。(摺凳又可以形容邊個？)錢嘉樂，因為佢武功好，而摺凳又係十大武器之首！」

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