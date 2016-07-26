香港小姐｜當選唔敢放肆食 宋宛穎有意請打邊爐

應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍邵初及「最上鏡小姐」得主楊培琳，今日到銅鑼灣出席領獎活動。宋宛穎和梁凱晴表示，最近忙於出席活動，但未知會得到幾多獎金和禮品，梁凱晴笑稱會把獎品跟家人分享，「非常開心見到媽咪拆禮物。」

宋宛穎萬歲打邊爐

宋宛穎表示，媽媽得知賽果後非常激動，但媽媽身處澳門，未知何時才可以團聚，現時她暫住在親人家中。問到打算如何慶祝，她說只食了一餐炒飯，未敢太過放肆，但依然會勤力護膚，並有意請一眾佳麗打邊爐，然而未知獎金是否足夠宴客。

梁凱晴則指現時可以睡到7、8小時已經非常滿足，問到日後工作可能沒時間休息，她表示：「經過呢幾月以嚟嘅訓練，已經變得好捱得。」

相關新聞：