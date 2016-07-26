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香港小姐｜當選唔敢放肆食 宋宛穎有意請打邊爐
7 小時前
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香港小姐宋宛穎打邊爐梁凱晴邵初
香港小姐｜當選唔敢放肆食 宋宛穎有意請打邊爐
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今屆得獎港姐出席領獎活動。

應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍邵初及「最上鏡小姐」得主楊培琳，今日到銅鑼灣出席領獎活動。宋宛穎和梁凱晴表示，最近忙於出席活動，但未知會得到幾多獎金和禮品，梁凱晴笑稱會把獎品跟家人分享，「非常開心見到媽咪拆禮物。」

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宋宛穎和梁凱晴最開心可以瞓到7、8小時。

宋宛穎萬歲打邊爐

宋宛穎表示，媽媽得知賽果後非常激動，但媽媽身處澳門，未知何時才可以團聚，現時她暫住在親人家中。問到打算如何慶祝，她說只食了一餐炒飯，未敢太過放肆，但依然會勤力護膚，並有意請一眾佳麗打邊爐，然而未知獎金是否足夠宴客。

梁凱晴則指現時可以睡到7、8小時已經非常滿足，問到日後工作可能沒時間休息，她表示：「經過呢幾月以嚟嘅訓練，已經變得好捱得。」

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/香港小姐｜當選唔敢放肆食-宋宛穎有意請打邊爐-284773
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