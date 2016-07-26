香港小姐｜網民替關楓馨不值 促重點最上鏡小姐票數

《2021香港小姐競選》塵埃落定，大熱門4號關楓馨未能躋身三甲。關楓馨挾住關禮傑囡囡之名而備受注視，賽前不少人都指若她得獎，一定是關禮傑的關係，又指她在準決賽獲得特權，可以安排與父親表演，估計無綫會造馬。

網民：最上鏡小組計錯票數

可惜，關楓馨大熱倒灶，但反而令網民由反對變支持，指大會頒發「最上鏡小姐」予10號楊培琳令人大跌眼鏡，認為關楓馨自參選以來變得省鏡，在各方面都比楊培琳優秀，理應由關楓馨奪得。甚至有網民認為，大會一度押後宣布「最上鏡小姐」賽果，可能是「計錯數」，希望無綫重新點票，還關楓馨一個獎項。

另外，雙料季軍邵初也被網民抨擊，指她的樣貌頗為年老，並有網民表示看過她過去在網上的片段，指她為人有公主病，說話奇怪，不足以拎季軍。

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