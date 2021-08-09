香港小姐｜葉靖儀最搶手 向海嵐一句KO張秀文

《2021香港小姐競選》今年以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，一共8集的真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》於昨日播出。不過，無綫早前已公布被淘汰的佳麗名字，令觀看性減少。

節目甫開始即由師姐、師妹輪流剖白對「港姐」看法，何依婷幽默地指不少人覺得香港小姐「淨係識講多謝」。眾佳麗分組前，需經歷限時20分鐘的變裝環節，並以自選服裝踏上舞台自我介紹；裝扮方面，以有「翻版馮盈盈」之稱的余詠童最反傳統，選擇以白色球鞋配搭便裝出場的她，獲師姐兼司儀陳凱琳大讚。

被指樣貌韓味濃的葉靖儀，令師姐們一度爭崩頭，向海嵐與朱晨麗為了爭贏心水師妹，不惜搞笑謂：「我哋兩個冠軍人馬，一定會將經驗話你知點樣成為香港小姐冠軍。」此話一出，即觸動2010年香港小姐亞軍得主張秀文，她隨即幽默地扮慘大叫；「唉！我俾人Bully呀！」娛樂性十足。