香港小姐｜認為粗口片出事 梁允瑜唔甘心 ︰賽制唔適合我

《香港小姐2021準決賽》昨日合共有8位佳麗出局，首輪被淘汰的梁允瑜昨日接受傳媒訪問，直認自己沒想過未能晉身決賽︰「我冇諗過自己出局，我都好震驚，台下嘅嘉賓都係！雖然係唔甘心，自己連騷口才嘅機會都冇，但唔甘心都要接受。」

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她認為自己輸的原因全因負面新聞︰「可能之前啲負面新聞，同埋我講嘢比較真！今屆佢哋想揀個傳統啲嘅香港小姐，自己的確唔係傳統香港小姐形象。我唔會話個賽制唔公平，只可以話個賽制唔適合我！香港小姐唔應該得一個形象，亦都唔應該以佳麗嘅過去嘅事嚟判斷，我只可以話呢度唔適合我。」

她又為粗口片解畫，稱片段是由她朋友錄製︰「嗰陣被當時男友揭露咗一啲屋企嘅醜聞，可能家境唔係太好，佢將呢啲嘢話俾我嘅朋友知，令我當時好唔開心，試過自殺，食過40粒感冒藥而去洗胃。拍拖拍到好低落，拍到無咗自己，係好唔開心嘅狀態。呢條片係我飲醉嘅時候，我朋友錄嘅。我想同攻擊我嘅人講，可能依家我輸咗，但我可以做番自己，可以講番正宗廣東話同埋食魚蛋。」她表示會沉澱一下，之後或會攻讀碩士課程。