香港小姐｜關楓馨自認口才欠佳 5強止步不失望
2 小時前
香港小姐｜關楓馨自認口才欠佳 5強止步不失望
2021香港小姐競選決賽昨晚圓滿結束，賽果亦塵埃落定。賽前大熱的關楓馨、王嘉慧5強止步，關禮傑的女兒五強止步，關楓馨於賽後接受訪問時表示不感失望，能晉身5強已很開心，即使未能打入三甲也有不同的發展機會，她直言有興趣演戲、唱歌或參與綜藝節目，惟對主持工作沒信心，她坦言，「我的口才不及其他佳麗叻，答問題時窒下窒下，輸得心服口服。」她表示，感謝父母一直支持，最想與他們吃飯放鬆心情。
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王嘉慧表示能打入5強已很開心，不覺是大熱倒灶，她自評表現，「一開始跳舞環節有少少緊張，後來愈戰愈強，對自己表現已滿意。如有機會也想嘗試做演員和主持。」
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