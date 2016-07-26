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香港小姐｜關禮傑上台被指不公 關楓馨︰想俾觀眾驚喜
30 分前
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香港小姐港姐準決賽關禮傑施茉莉
香港小姐｜關禮傑上台被指不公 關楓馨︰想俾觀眾驚喜
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關禮傑在準決賽上現身，雖然出場時間很短，但被網民指為女兒拉票。

《2021香港小姐競選準決賽》昨晚圓滿結束，今日12強會見傳媒。關楓馨以大熱姿態入圍，然而她在才藝表現環節與父親關禮傑一齊彈奏鋼琴，被指「擺老竇上台」。今日她被問到父女同台一事，她說︰「唔覺係幫手，始終個琴係自己彈。其實我哋個組希望個表演係sweet啲，窩心啲，團隊精神，於是我哋一齊討論過之後，就覺得呢個係有少少驚喜俾大家，唔係拉票嚟！」

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關楓馨表示與組員商討出來的表演效果。

她續指施茉莉唱歌的時候，全場拍手掌。她說︰「我諗每個人睇事嘅感覺都唔一樣，實會有人鍾意、有人唔喜歡，我哋會吸取呢次教訓嘅，下次未必會係咁，即係唔會再用呢個驚喜。」問到有沒有信心入三甲，她表示仍未消化昨日的事，最重要盡量表現到自己、有進步就無悔。」

節目統籌經理何小慧被問到找關禮傑上台表演，她說︰「紅組個表演係故事形式，講個女仔夢見爸爸同自己一齊彈琴。(網民話唔公平？)都係想記者有啲嘢寫，好公平，啲女仔清楚自己負責嘅表演。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/香港小姐｜關禮傑上台被指不公-關楓馨︰想俾觀眾驚喜-281513
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