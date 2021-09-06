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香港小姐｜陳聖瑜戰鬥力大減 宋宛穎王嘉慧誓要奪冠
20 分前
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香港小姐2021香港小姐競選決賽陳聖瑜王嘉慧關楓馨宋宛穎
香港小姐｜陳聖瑜戰鬥力大減 宋宛穎王嘉慧誓要奪冠
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今日12位佳麗與最上鏡小姐評判見面。

12強佳麗今日出席《2021香港小姐競選決賽》記者會，同場還有最上鏡小姐評判周汶錡、李嘉慧、著名設計師陳幼堅、著名攝影師鄧鉅榮、無綫高層曾志偉及樂易玲。

 

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陳聖瑜因為眼睛傷口仍有瘀青，所以用紗布遮眼。

早前缺席活動的3號陳聖瑜因生眼挑針關係，要用紗布遮眼變成「獨眼龍」，她表示可能化妝太多，雙手又污糟致眼睛受感染。她稱已找醫生做手術，雖然傷口已經好得七七八八，但因為衛生問題，所以用紗布遮眼出席活動。問到會否擔心被評判扣分，她說︰「逆來順受！唔擔心影響決賽，醫生話一個星期就會好，依家都已經第5日，應該可以比賽，當晚會爭取好表現。」

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關楓馨對拎冠軍抱平信心，宋宛穎及王嘉慧則以冠軍為目標。

大會公布觀眾投票「競猜誰是冠軍」三強為4號關楓馨、8號宋宛穎及13號王嘉慧。關楓馨直言沒有想過自己會是票數最高的三強之一，會繼續努力練習。問到有沒有信心成為冠軍，她說︰「平常心，做好自己先．」至於宋宛穎與王嘉慧則視冠軍為目標，又指投票果為她們打下強心針。由於決賽當晚有不少舞蹈表演環節，有跳舞底子的宋宛穎自言跳舞是強項，王嘉慧表示沒有舞蹈底子，會努力練舞。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/香港小姐｜陳聖瑜戰鬥力大減-宋宛穎王嘉慧誓要奪冠-283762
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