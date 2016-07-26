香港小姐｜陳聖瑜水中摸胸勁吸引 關楓馨濕身揈髮

《2021香港小姐競選決賽》首個問答環節中，問題圍繞「友誼」，一眾佳麗要用另一方法包裝，去攻擊自己所選的佳麗不好的地方，Do姐直言即是「笑住鬧」。19號施茉莉因為聽不懂問題，於是由主持之一的周嘉洛即時以英文翻譯。20號梁菁琳就表示，若要選擇其中一位出局，她會選自己，「因為你哋見我攬雀仔多過攬后冠。」

陳聖瑜意態撩人

之後無綫以「重生」作為第二部份的主題，大會先播出一眾佳麗在水中的表現，畫面率先見到3號陳聖瑜穿上低胸背心躺在水上，之後做出自摸動作，再有一大盆水倒在她的胸上，意態撩人，相信觀眾定必看得熱血沸騰。關楓馨與部分佳麗亦都浸在水中揈髮，而關楓馨的衣著，驟眼看更有真空的錯覺。

炎明熹登場

之後炎明熹登場，先後唱出多首有「眼淚」字眼的歌曲，包括《眼淚》、《如何掉眼淚》、《男人不該讓女人流淚》。一眾佳麗以全白造型示人，並先後分享一些曾令她們流下眼淚的經歷。

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